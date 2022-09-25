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25 أيلول 2022 - 15:27
25/09/2022 15:27:40
آلان عون لـ"صوت الناس": نحن أمام مجلس نواب ليس كالمجالس السابقة وهو مجزّأ بشكل كبير والقضية لم تعد قضية أسماء وأشخاص وواضح أن الرئيس المقبل يجب أن يكون نتيجة تفاهم أكبر عدد من الكتل
آلان عون لـ"صوت الناس": نحن أمام مجلس نواب ليس كالمجالس السابقة وهو مجزّأ بشكل كبير والقضية لم تعد قضية أسماء وأشخاص وواضح أن الرئيس المقبل يجب أن يكون نتيجة تفاهم أكبر عدد من الكتل
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