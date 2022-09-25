آلان عون لـ"صوت الناس": نحن أمام مجلس نواب ليس كالمجالس السابقة وهو مجزّأ بشكل كبير والقضية لم تعد قضية أسماء وأشخاص وواضح أن الرئيس المقبل يجب أن يكون نتيجة تفاهم أكبر عدد من الكتل