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25 أيلول 2022 - 15:27
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آلان عون لـ"صوت الناس": نحن أمام مجلس نواب ليس كالمجالس السابقة وهو مجزّأ بشكل كبير والقضية لم تعد قضية أسماء وأشخاص وواضح أن الرئيس المقبل يجب أن يكون نتيجة تفاهم أكبر عدد من الكتل

آلان عون لـ"صوت الناس": نحن أمام مجلس نواب ليس كالمجالس السابقة وهو مجزّأ بشكل كبير والقضية لم تعد قضية أسماء وأشخاص وواضح أن الرئيس المقبل يجب أن يكون نتيجة تفاهم أكبر عدد من الكتل Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,آلان,
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آلان عون لـ&quot;صوت الناس&quot;: نحن أمام مجلس نواب ليس كالمجالس السابقة وهو مجزّأ بشكل كبير والقضية لم تعد قضية أسماء وأشخاص وواضح أن الرئيس المقبل يجب أن يكون نتيجة تفاهم أكبر عدد من الكتل
Lebanon News
 
 
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