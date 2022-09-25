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25 أيلول 2022 - 15:38
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ضاهر لـ"صوت الناس": الـCRS قانون تبادل معلومات ضريبية حتى يدفع المقيم بلبنان والذي أعماله بالخارج ضريبة وبرأيي انه لا يتمّ العمل فيه لأن ذلك سيكشف حسابات السياسيين وميقاتي رجل أعمال كبير وقد يكون بري لم يفهم ما اتحدث عنه ولكن ميقاتي فهم

ضاهر لـ"صوت الناس": الـCRS قانون تبادل معلومات ضريبية حتى يدفع المقيم بلبنان والذي أعماله بالخارج ضريبة وبرأيي انه لا يتمّ العمل فيه لأن ذلك سيكشف حسابات السياسيين وميقاتي رجل أعمال كبير وقد يكون بري لم يفهم ما اتحدث عنه ولكن ميقاتي فهم Lebanon, news ,lbci ,أخبار الناس,quot,ضاهر,
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ضاهر لـ&quot;صوت الناس&quot;: الـCRS قانون تبادل معلومات ضريبية حتى يدفع المقيم بلبنان والذي أعماله بالخارج ضريبة وبرأيي انه لا يتمّ العمل فيه لأن ذلك سيكشف حسابات السياسيين وميقاتي رجل أعمال كبير وقد يكون بري لم يفهم ما اتحدث عنه ولكن ميقاتي فهم
Lebanon News
 
 
 
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