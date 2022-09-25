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25 أيلول 2022 - 15:51
25/09/2022 15:51:16
ميشال ضاهر لـ"صوت الناس": لا قرار سياسيا بمواجهة الناس بالحقيقة ولا بالاتفاق مع صندوق النقد
ميشال ضاهر لـ"صوت الناس": لا قرار سياسيا بمواجهة الناس بالحقيقة ولا بالاتفاق مع صندوق النقد
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