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25 أيلول 2022 - 15:51
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ميشال ضاهر لـ"صوت الناس": لا قرار سياسيا بمواجهة الناس بالحقيقة ولا بالاتفاق مع صندوق النقد

ميشال ضاهر لـ"صوت الناس": لا قرار سياسيا بمواجهة الناس بالحقيقة ولا بالاتفاق مع صندوق النقد Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,ضاهر,ميشال,
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ميشال ضاهر لـ&quot;صوت الناس&quot;: لا قرار سياسيا بمواجهة الناس بالحقيقة ولا بالاتفاق مع صندوق النقد
Lebanon News
 
 
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