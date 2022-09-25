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25 أيلول 2022 - 15:58
25/09/2022 15:58:11
ضاهر لـ"صوت الناس": القطاع الخاص كان عليه 40 مليار دولار ديون وكان يدفع فوائد سنوية 3 مليار دولار واليوم بقي عليه 12 مليار دولار ما قيمته السوقية 2 مليار دولار وضريبة الدخل بالليرة وبالتالي الدراسة في الموازنة على ضريبة الدخل سطحية جدا
ضاهر لـ"صوت الناس": القطاع الخاص كان عليه 40 مليار دولار ديون وكان يدفع فوائد سنوية 3 مليار دولار واليوم بقي عليه 12 مليار دولار ما قيمته السوقية 2 مليار دولار وضريبة الدخل بالليرة وبالتالي الدراسة في الموازنة على ضريبة الدخل سطحية جدا
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LBCI News Lebanon
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