ضاهر لـ"صوت الناس": القطاع الخاص كان عليه 40 مليار دولار ديون وكان يدفع فوائد سنوية 3 مليار دولار واليوم بقي عليه 12 مليار دولار ما قيمته السوقية 2 مليار دولار وضريبة الدخل بالليرة وبالتالي الدراسة في الموازنة على ضريبة الدخل سطحية جدا