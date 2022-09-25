ميشال ضاهر لـ"صوت الناس": أنا مع ضرب رواتب القطاع العام لا فقط بـ3 أضعاف لا بل بـ5 أضعاف ويجب أن تكون الموازنة مربوطة بـindications فإن أصبح سعر الصرف 100 ألف ليرة للدولار ماذا يحصل؟ اذا يجب رفع الرواتب ولكن مع رفع الايرادات