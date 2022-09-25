آخر الأخبار
25 أيلول 2022 - 16:01
25/09/2022 16:01:06
ميشال ضاهر لـ"صوت الناس": انا مع ان تكون الـTVA على دولار 40 الف لأنها تباع اساسا على دولار 40 الف فيما يتمّ دفعه على 1500 ليرة للدولة
ميشال ضاهر لـ"صوت الناس": انا مع ان تكون الـTVA على دولار 40 الف لأنها تباع اساسا على دولار 40 الف فيما يتمّ دفعه على 1500 ليرة للدولة
Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,ضاهر,ميشال,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً