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25 أيلول 2022 - 16:09
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بلال الحشيمي لـ"صوت الناس": المفتي دعا الى اللقاء للمّ الشمل والدعوة الى انتخاب رئيس للجمهورية ومعالجة الازمات التي يعانيها المواطن اللبناني

بلال الحشيمي لـ"صوت الناس": المفتي دعا الى اللقاء للمّ الشمل والدعوة الى انتخاب رئيس للجمهورية ومعالجة الازمات التي يعانيها المواطن اللبناني Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,الحشيمي,بلال,
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بلال الحشيمي لـ&quot;صوت الناس&quot;: المفتي دعا الى اللقاء للمّ الشمل والدعوة الى انتخاب رئيس للجمهورية ومعالجة الازمات التي يعانيها المواطن اللبناني
Lebanon News
 
 
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