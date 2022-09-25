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25 أيلول 2022 - 16:09
25/09/2022 16:09:46
بلال الحشيمي لـ"صوت الناس": المفتي دعا الى اللقاء للمّ الشمل والدعوة الى انتخاب رئيس للجمهورية ومعالجة الازمات التي يعانيها المواطن اللبناني
بلال الحشيمي لـ"صوت الناس": المفتي دعا الى اللقاء للمّ الشمل والدعوة الى انتخاب رئيس للجمهورية ومعالجة الازمات التي يعانيها المواطن اللبناني
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