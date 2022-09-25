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25 أيلول 2022 - 16:23
25/09/2022 16:23:12
ميشال ضاهر لـ"صوت الناس": ان لم نوقع اتفاقا مع الـimf "ما في بلد" وللتوقيع مع الصندوق هناك قرارات صعبة يجب ان يتم اخذها ولا رجال تأخذ هذه القرارات
ميشال ضاهر لـ"صوت الناس": ان لم نوقع اتفاقا مع الـimf "ما في بلد" وللتوقيع مع الصندوق هناك قرارات صعبة يجب ان يتم اخذها ولا رجال تأخذ هذه القرارات
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