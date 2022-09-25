ميشال ضاهر لـ"صوت الناس": ان لم نوقع اتفاقا مع الـimf "ما في بلد" وللتوقيع مع الصندوق هناك قرارات صعبة يجب ان يتم اخذها ولا رجال تأخذ هذه القرارات