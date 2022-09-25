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25 أيلول 2022 - 16:25
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ميشال ضاهر لـ"صوت الناس": لا يمكن الاتيان برئيس جمهورية معاد للعالم العربي وبرأيي حزب الله بات مقتنعا بذلك ولا يمكن الاتيان برئيس تحدّ للمجتمع الدولي

ميشال ضاهر لـ"صوت الناس": لا يمكن الاتيان برئيس جمهورية معاد للعالم العربي وبرأيي حزب الله بات مقتنعا بذلك ولا يمكن الاتيان برئيس تحدّ للمجتمع الدولي Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,ضاهر,ميشال,
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ميشال ضاهر لـ&quot;صوت الناس&quot;: لا يمكن الاتيان برئيس جمهورية معاد للعالم العربي وبرأيي حزب الله بات مقتنعا بذلك ولا يمكن الاتيان برئيس تحدّ للمجتمع الدولي
Lebanon News
 
 
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