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25 أيلول 2022 - 16:25
25/09/2022 16:25:44
ميشال ضاهر لـ"صوت الناس": لا يمكن الاتيان برئيس جمهورية معاد للعالم العربي وبرأيي حزب الله بات مقتنعا بذلك ولا يمكن الاتيان برئيس تحدّ للمجتمع الدولي
ميشال ضاهر لـ"صوت الناس": لا يمكن الاتيان برئيس جمهورية معاد للعالم العربي وبرأيي حزب الله بات مقتنعا بذلك ولا يمكن الاتيان برئيس تحدّ للمجتمع الدولي
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LBCI News Lebanon
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