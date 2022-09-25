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25 أيلول 2022 - 16:26
25/09/2022 16:26:11
ميشال ضاهر لـ"صوت الناس": انا مع رئيس جامع لا رئيس توافقي فالاحزاب كلها باتت مفلسة و"بدها السترة" واتمنى الاتيان بجوزيف عون رئيسا واعتقد انه خارج الفترة المتبقية قبل الفراغ سيصبح حاجة للبلاد وانا مع ان نعدّل الدستور غدا لنأتي به
ميشال ضاهر لـ"صوت الناس": انا مع رئيس جامع لا رئيس توافقي فالاحزاب كلها باتت مفلسة و"بدها السترة" واتمنى الاتيان بجوزيف عون رئيسا واعتقد انه خارج الفترة المتبقية قبل الفراغ سيصبح حاجة للبلاد وانا مع ان نعدّل الدستور غدا لنأتي به
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LBCI News Lebanon
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