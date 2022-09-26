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26 أيلول 2022 - 03:30
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وصول رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى ساحة النجمة حيث تتابع الهيئة العامة للمجلس بعد قليل مناقشة وإقرار موازنة 2022

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وصول رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى ساحة النجمة حيث تتابع الهيئة العامة للمجلس بعد قليل مناقشة وإقرار موازنة 2022
Lebanon News
 
 
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