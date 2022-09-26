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26 أيلول 2022 - 03:30
26/09/2022 03:30:56
وصول رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى ساحة النجمة حيث تتابع الهيئة العامة للمجلس بعد قليل مناقشة وإقرار موازنة 2022
وصول رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى ساحة النجمة حيث تتابع الهيئة العامة للمجلس بعد قليل مناقشة وإقرار موازنة 2022
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LBCI News Lebanon
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