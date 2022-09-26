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26 أيلول 2022 - 04:21
26/09/2022 04:21:30
أ.ف.ب. نقلا عن حاكم المدينة: أطفال بين ضحايا عملية اطلاق النار في مدرسة في إيجيفسك وسط روسيا
أ.ف.ب. نقلا عن حاكم المدينة: أطفال بين ضحايا عملية اطلاق النار في مدرسة في إيجيفسك وسط روسيا
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LBCI News Lebanon
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