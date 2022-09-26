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26 أيلول 2022 - 05:44
26/09/2022 05:44:57
هدوء في ساحة النجمة والمتظاهرون العسكريون ينتظرون مفاوضات وفد مثلهم الى داخل المجلس للتشاور في المطالب واقرارها
هدوء في ساحة النجمة والمتظاهرون العسكريون ينتظرون مفاوضات وفد مثلهم الى داخل المجلس للتشاور في المطالب واقرارها
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LBCI News Lebanon
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