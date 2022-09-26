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26 أيلول 2022 - 05:44
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هدوء في ساحة النجمة والمتظاهرون العسكريون ينتظرون مفاوضات وفد مثلهم الى داخل المجلس للتشاور في المطالب واقرارها

هدوء في ساحة النجمة والمتظاهرون العسكريون ينتظرون مفاوضات وفد مثلهم الى داخل المجلس للتشاور في المطالب واقرارها Lebanon, news ,lbci ,أخبار والمتظاهرون,النجمة,ساحة,هدوء,
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هدوء في ساحة النجمة والمتظاهرون العسكريون ينتظرون مفاوضات وفد مثلهم الى داخل المجلس للتشاور في المطالب واقرارها
Lebanon News
 
 
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