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26 أيلول 2022 - 06:52
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سامي الجميل من مجلس النواب: نحن اعترضنا منذ اليوم الاول على هذه الموازنة ولكن حرصا على وحدة صف المعارضة حضرنا جلسة اليوم

سامي الجميل من مجلس النواب: نحن اعترضنا منذ اليوم الاول على هذه الموازنة ولكن حرصا على وحدة صف المعارضة حضرنا جلسة اليوم Lebanon, news ,lbci ,أخبار النواب,مجلس,الجميل,سامي,
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سامي الجميل من مجلس النواب: نحن اعترضنا منذ اليوم الاول على هذه الموازنة ولكن حرصا على وحدة صف المعارضة حضرنا جلسة اليوم
Lebanon News
 
 
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