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26 أيلول 2022 - 06:52
26/09/2022 06:52:55
سامي الجميل من مجلس النواب: نحن اعترضنا منذ اليوم الاول على هذه الموازنة ولكن حرصا على وحدة صف المعارضة حضرنا جلسة اليوم
سامي الجميل من مجلس النواب: نحن اعترضنا منذ اليوم الاول على هذه الموازنة ولكن حرصا على وحدة صف المعارضة حضرنا جلسة اليوم
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LBCI News Lebanon
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