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26 أيلول 2022 - 08:49
26/09/2022 08:49:04
وزارة المالية أعلنت أنها وضعت قيد التداول خمسة ملايين طابع مالي فئة ٢٥٠ ليرة لبنانية
وزارة المالية أعلنت أنها وضعت قيد التداول خمسة ملايين طابع مالي فئة ٢٥٠ ليرة لبنانية
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