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26 أيلول 2022 - 08:49
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وزارة المالية أعلنت أنها وضعت قيد التداول خمسة ملايين طابع مالي فئة ٢٥٠ ليرة لبنانية

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وزارة المالية أعلنت أنها وضعت قيد التداول خمسة ملايين طابع مالي فئة ٢٥٠ ليرة لبنانية
Lebanon News
 
 
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