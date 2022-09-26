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26 أيلول 2022 - 09:05
26/09/2022 09:05:54
الكرملين يعلن إستعداده لعلاقات بناءة مع روما بعد فوز حزب ميلوني في الإنتخابات
الكرملين يعلن إستعداده لعلاقات بناءة مع روما بعد فوز حزب ميلوني في الإنتخابات
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LBCI News Lebanon
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