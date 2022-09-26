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26 أيلول 2022 - 14:36
26/09/2022 14:36:57
جعجع لـ"عشرين 30": إذا أكثرية المعارضة تتوافق على إسمي لرئاسة الجمهورية فأنا جاهز لذلك ولتحضير برنامجي الانتخابي
جعجع لـ"عشرين 30": إذا أكثرية المعارضة تتوافق على إسمي لرئاسة الجمهورية فأنا جاهز لذلك ولتحضير برنامجي الانتخابي
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