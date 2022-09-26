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26 أيلول 2022 - 14:39
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جعجع لـ"عشرين 30": المنظومة الحاكمة في آخر عشر سنوات هي حزب الله والتيار الوطني الحر وحركة أمل مع حلفائهم

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جعجع لـ&quot;عشرين 30&quot;: المنظومة الحاكمة في آخر عشر سنوات هي حزب الله والتيار الوطني الحر وحركة أمل مع حلفائهم
Lebanon News
 
 
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