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26 أيلول 2022 - 14:41
26/09/2022 14:41:53
جعجع لـ"عشرين 30": ليس هدفي صنع رئيس للجمهورية وعلينا بالتواضع ولو كان لدينا أكبر كتلة نيابية ولأن الهدف هو إيصال رئيس للجمهورية
جعجع لـ"عشرين 30": ليس هدفي صنع رئيس للجمهورية وعلينا بالتواضع ولو كان لدينا أكبر كتلة نيابية ولأن الهدف هو إيصال رئيس للجمهورية
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