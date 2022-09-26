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26 أيلول 2022 - 14:46
26/09/2022 14:46:38
جعجع لـ"عشرين 30": نحن بأمس الحاجة إلى رئيس جمهورية "جديد" يبدأ بمسار جديد في البلد وكسر الممارسة الحاصلة اليوم وآخرها ما حصل في مناقشة موازنة 2022
جعجع لـ"عشرين 30": نحن بأمس الحاجة إلى رئيس جمهورية "جديد" يبدأ بمسار جديد في البلد وكسر الممارسة الحاصلة اليوم وآخرها ما حصل في مناقشة موازنة 2022
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