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26 أيلول 2022 - 14:46
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جعجع لـ"عشرين 30": نحن بأمس الحاجة إلى رئيس جمهورية "جديد" يبدأ بمسار جديد في البلد وكسر الممارسة الحاصلة اليوم وآخرها ما حصل في مناقشة موازنة 2022

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جعجع لـ&quot;عشرين 30&quot;: نحن بأمس الحاجة إلى رئيس جمهورية &quot;جديد&quot; يبدأ بمسار جديد في البلد وكسر الممارسة الحاصلة اليوم وآخرها ما حصل في مناقشة موازنة 2022
Lebanon News
 
 
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