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26 أيلول 2022 - 14:51
26/09/2022 14:51:12
جعجع لـ"عشرين 30": رئاسة الجمهورية ليست بحاجة الى شخص يكون تكنوقراط بل يجب أن يكون سياسيًا بامتياز
جعجع لـ"عشرين 30": رئاسة الجمهورية ليست بحاجة الى شخص يكون تكنوقراط بل يجب أن يكون سياسيًا بامتياز
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