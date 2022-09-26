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26 أيلول 2022 - 15:08
26/09/2022 15:08:22
جعجع لـ"عشرين 30": نظرياً الحزب وداعش وجهان لعملة واحدة ولكن الفرق أن داعش يريد القيام بمشروعه فوراً وبالعنف والحزب حارب داعش لحماية بشار الأسد والجيش اللبناني والقوى الأمنية هم من قاموا بردع داعش عن لبنان
جعجع لـ"عشرين 30": نظرياً الحزب وداعش وجهان لعملة واحدة ولكن الفرق أن داعش يريد القيام بمشروعه فوراً وبالعنف والحزب حارب داعش لحماية بشار الأسد والجيش اللبناني والقوى الأمنية هم من قاموا بردع داعش عن لبنان
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