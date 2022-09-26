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26 أيلول 2022 - 15:17
26/09/2022 15:17:49
جعجع لـ"عشرين 30": لا فرق بين تشكيل حكومة وعدم تشكيلها الآن فإذا وُلدت حكومة جدية أنا معها ولكن إن كانت حكومة خنفوشارية فالأمر لا يهمّني
جعجع لـ"عشرين 30": لا فرق بين تشكيل حكومة وعدم تشكيلها الآن فإذا وُلدت حكومة جدية أنا معها ولكن إن كانت حكومة خنفوشارية فالأمر لا يهمّني
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