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26 أيلول 2022 - 15:17
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جعجع لـ"عشرين 30": لا فرق بين تشكيل حكومة وعدم تشكيلها الآن فإذا وُلدت حكومة جدية أنا معها ولكن إن كانت حكومة خنفوشارية فالأمر لا يهمّني

جعجع لـ"عشرين 30": لا فرق بين تشكيل حكومة وعدم تشكيلها الآن فإذا وُلدت حكومة جدية أنا معها ولكن إن كانت حكومة خنفوشارية فالأمر لا يهمّني Lebanon, news ,lbci ,أخبار عشرين,quot,جعجع,
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جعجع لـ&quot;عشرين 30&quot;: لا فرق بين تشكيل حكومة وعدم تشكيلها الآن فإذا وُلدت حكومة جدية أنا معها ولكن إن كانت حكومة خنفوشارية فالأمر لا يهمّني
Lebanon News
 
 
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