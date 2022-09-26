جعجع لـ"عشرين 30": إذا وصلت إلى سدة الرئاسة أقول للحزب أن الدولة في السنوات الماضية كانت ضعيفة وإسرائيل كانت في الجنوب ولكن اليوم هناك دولة يجب أن تقوم