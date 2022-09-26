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26 أيلول 2022 - 15:30
26/09/2022 15:30:23
جعجع لـ"عشرين 30": إذا وصلت إلى سدة الرئاسة أقول للحزب أن الدولة في السنوات الماضية كانت ضعيفة وإسرائيل كانت في الجنوب ولكن اليوم هناك دولة يجب أن تقوم
جعجع لـ"عشرين 30": إذا وصلت إلى سدة الرئاسة أقول للحزب أن الدولة في السنوات الماضية كانت ضعيفة وإسرائيل كانت في الجنوب ولكن اليوم هناك دولة يجب أن تقوم
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