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26 أيلول 2022 - 15:39
26/09/2022 15:39:36
جعجع لـ"عشرين 30": أنا أرى بأن ملف ترسيم الحدود سيُبتّ قريباً ولا علاقة له بالتطبيع مع إسرائيل
جعجع لـ"عشرين 30": أنا أرى بأن ملف ترسيم الحدود سيُبتّ قريباً ولا علاقة له بالتطبيع مع إسرائيل
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