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26 أيلول 2022 - 15:45
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جعجع لـ"عشرين 30": لديّ عتب على بعض التغييريين لأن البعض منهم ورث أفكاراً من أيام الحرب

جعجع لـ"عشرين 30": لديّ عتب على بعض التغييريين لأن البعض منهم ورث أفكاراً من أيام الحرب Lebanon, news ,lbci ,أخبار عشرين,quot,جعجع,
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جعجع لـ&quot;عشرين 30&quot;: لديّ عتب على بعض التغييريين لأن البعض منهم ورث أفكاراً من أيام الحرب
Lebanon News
 
 
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