آخر الأخبار
26 أيلول 2022 - 15:45
26/09/2022 15:45:54
جعجع لـ"عشرين 30": لديّ عتب على بعض التغييريين لأن البعض منهم ورث أفكاراً من أيام الحرب
جعجع لـ"عشرين 30": لديّ عتب على بعض التغييريين لأن البعض منهم ورث أفكاراً من أيام الحرب
Lebanon, news ,lbci ,أخبار عشرين,quot,جعجع,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً