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26 أيلول 2022 - 15:53
26/09/2022 15:53:02
جعجع لـ"عشرين 30": أي فكرة عن فدرالية أو نظام لا طائفي أو غيره يجب أن يكون موافق عليه من قبل أكثرية المجموعات اللبنانية
جعجع لـ"عشرين 30": أي فكرة عن فدرالية أو نظام لا طائفي أو غيره يجب أن يكون موافق عليه من قبل أكثرية المجموعات اللبنانية
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