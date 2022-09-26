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26 أيلول 2022 - 15:53
26/09/2022 15:53:46
جعجع لـ"عشرين 30": المسؤول عن غرق أكثر من 100 شخص في البحر هو غياب الدولة والمنظومة الحاكمة وللبدء بحل علينا البدء بعملية الإنقاذ
جعجع لـ"عشرين 30": المسؤول عن غرق أكثر من 100 شخص في البحر هو غياب الدولة والمنظومة الحاكمة وللبدء بحل علينا البدء بعملية الإنقاذ
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LBCI News Lebanon
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