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26 أيلول 2022 - 16:10
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جعجع لـ"عشرين 30": بعد إقصاء القاضي بيطار عدنا وحرّكنا ملف لجنة تقصي الحقائق الدولية لأن في هذا الموضوع لا خلاص إلا من خلال هذا الحل

جعجع لـ"عشرين 30": بعد إقصاء القاضي بيطار عدنا وحرّكنا ملف لجنة تقصي الحقائق الدولية لأن في هذا الموضوع لا خلاص إلا من خلال هذا الحل Lebanon, news ,lbci ,أخبار عشرين,quot,جعجع,
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جعجع لـ&quot;عشرين 30&quot;: بعد إقصاء القاضي بيطار عدنا وحرّكنا ملف لجنة تقصي الحقائق الدولية لأن في هذا الموضوع لا خلاص إلا من خلال هذا الحل
Lebanon News
 
 
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