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26 أيلول 2022 - 16:10
26/09/2022 16:10:37
جعجع لـ"عشرين 30": بعد إقصاء القاضي بيطار عدنا وحرّكنا ملف لجنة تقصي الحقائق الدولية لأن في هذا الموضوع لا خلاص إلا من خلال هذا الحل
جعجع لـ"عشرين 30": بعد إقصاء القاضي بيطار عدنا وحرّكنا ملف لجنة تقصي الحقائق الدولية لأن في هذا الموضوع لا خلاص إلا من خلال هذا الحل
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