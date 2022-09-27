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27 أيلول 2022 - 04:13
27/09/2022 04:13:41
باسيل من دار الفتوى: متمسكون بتنفيذ وثيقة الوفاق الوطني ونؤكد ضرورة معالجة الثغرات الموجودة في الدستور
باسيل من دار الفتوى: متمسكون بتنفيذ وثيقة الوفاق الوطني ونؤكد ضرورة معالجة الثغرات الموجودة في الدستور
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LBCI News Lebanon
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