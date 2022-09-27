آخر الأخبار
27 أيلول 2022 - 04:13
Back

باسيل من دار الفتوى: متمسكون بتنفيذ وثيقة الوفاق الوطني ونؤكد ضرورة معالجة الثغرات الموجودة في الدستور

باسيل من دار الفتوى: متمسكون بتنفيذ وثيقة الوفاق الوطني ونؤكد ضرورة معالجة الثغرات الموجودة في الدستور Lebanon, news ,lbci ,أخبار متمسكون,الفتوى,باسيل,
episodes
باسيل من دار الفتوى: متمسكون بتنفيذ وثيقة الوفاق الوطني ونؤكد ضرورة معالجة الثغرات الموجودة في الدستور
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً