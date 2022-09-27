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27 أيلول 2022 - 04:15
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باسيل: حريصون على أفضل العلاقات مع كل الدول العربية ولا مصلحة للبنان بأي عداء مع أي دولة شقيقة

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باسيل: حريصون على أفضل العلاقات مع كل الدول العربية ولا مصلحة للبنان بأي عداء مع أي دولة شقيقة
Lebanon News
 
 
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