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27 أيلول 2022 - 04:15
27/09/2022 04:15:08
باسيل: حريصون على أفضل العلاقات مع كل الدول العربية ولا مصلحة للبنان بأي عداء مع أي دولة شقيقة
باسيل: حريصون على أفضل العلاقات مع كل الدول العربية ولا مصلحة للبنان بأي عداء مع أي دولة شقيقة
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LBCI News Lebanon
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