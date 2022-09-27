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27 أيلول 2022 - 07:12
27/09/2022 07:12:19
التحكم المروري: ٣ جرحى نتيجة تصادم بين مركبتين على طريق مفرق الفوار زغرتا وجريحان نتيجة تصادم بين شاحنة ودراجة نارية على طريق عام الدوير -النبطية
التحكم المروري: ٣ جرحى نتيجة تصادم بين مركبتين على طريق مفرق الفوار زغرتا وجريحان نتيجة تصادم بين شاحنة ودراجة نارية على طريق عام الدوير -النبطية
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LBCI News Lebanon
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