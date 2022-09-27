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27 أيلول 2022 - 07:12
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التحكم المروري: ٣ جرحى نتيجة تصادم بين مركبتين على طريق مفرق الفوار زغرتا وجريحان نتيجة تصادم بين شاحنة ودراجة نارية على طريق عام الدوير -النبطية

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التحكم المروري: ٣ جرحى نتيجة تصادم بين مركبتين على طريق مفرق الفوار زغرتا وجريحان نتيجة تصادم بين شاحنة ودراجة نارية على طريق عام الدوير -النبطية
Lebanon News
 
 
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