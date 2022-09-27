آخر الأخبار
27 أيلول 2022 - 09:36
Back

أ.ف.ب: السلطات الموالية لروسيا في المناطق الأوكرانية التي تجري فيها استفتاءات تعلن ان النتائج الأولية تظهر تأييدا قويا للضم

أ.ف.ب: السلطات الموالية لروسيا في المناطق الأوكرانية التي تجري فيها استفتاءات تعلن ان النتائج الأولية تظهر تأييدا قويا للضم Lebanon, news ,lbci ,أخبار الموالية,السلطات,
episodes
أ.ف.ب: السلطات الموالية لروسيا في المناطق الأوكرانية التي تجري فيها استفتاءات تعلن ان النتائج الأولية تظهر تأييدا قويا للضم
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً