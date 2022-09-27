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27 أيلول 2022 - 09:36
27/09/2022 09:36:43
أ.ف.ب: السلطات الموالية لروسيا في المناطق الأوكرانية التي تجري فيها استفتاءات تعلن ان النتائج الأولية تظهر تأييدا قويا للضم
أ.ف.ب: السلطات الموالية لروسيا في المناطق الأوكرانية التي تجري فيها استفتاءات تعلن ان النتائج الأولية تظهر تأييدا قويا للضم
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LBCI News Lebanon
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