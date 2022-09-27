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27 أيلول 2022 - 09:59
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أ.ف.ب. نقلا عن وكالات روسية: اللجنة الانتخابية الروسية تعلن أن النتائج الأولية للاستفتاءات في مناطق أوكرانية تظهر تأييدا قويا للضم

أ.ف.ب. نقلا عن وكالات روسية: اللجنة الانتخابية الروسية تعلن أن النتائج الأولية للاستفتاءات في مناطق أوكرانية تظهر تأييدا قويا للضم Lebanon, news ,lbci ,أخبار نقلا,
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أ.ف.ب. نقلا عن وكالات روسية: اللجنة الانتخابية الروسية تعلن أن النتائج الأولية للاستفتاءات في مناطق أوكرانية تظهر تأييدا قويا للضم
Lebanon News
 
 
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