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27 أيلول 2022 - 09:59
27/09/2022 09:59:30
أ.ف.ب. نقلا عن وكالات روسية: اللجنة الانتخابية الروسية تعلن أن النتائج الأولية للاستفتاءات في مناطق أوكرانية تظهر تأييدا قويا للضم
أ.ف.ب. نقلا عن وكالات روسية: اللجنة الانتخابية الروسية تعلن أن النتائج الأولية للاستفتاءات في مناطق أوكرانية تظهر تأييدا قويا للضم
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LBCI News Lebanon
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