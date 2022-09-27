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27 أيلول 2022 - 11:14
27/09/2022 11:14:23
التحكم المروري: قطع السير على مستديرة الطيونة باتجاه كنيسة مار مخائيل من قبل بعض المحتجين
التحكم المروري: قطع السير على مستديرة الطيونة باتجاه كنيسة مار مخائيل من قبل بعض المحتجين
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LBCI News Lebanon
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