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28 أيلول 2022 - 01:26
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مريض بحاجة ماسة لوحدات دم من فئة O+ في مستشفى البوار كما يمكنكم التبرع في بنك الدم.. للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03649118

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مريض بحاجة ماسة لوحدات دم من فئة O+ في مستشفى البوار كما يمكنكم التبرع في بنك الدم.. للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03649118
Lebanon News
 
 
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