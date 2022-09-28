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28 أيلول 2022 - 01:26
28/09/2022 01:26:24
مريض بحاجة ماسة لوحدات دم من فئة O+ في مستشفى البوار كما يمكنكم التبرع في بنك الدم.. للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03649118
مريض بحاجة ماسة لوحدات دم من فئة O+ في مستشفى البوار كما يمكنكم التبرع في بنك الدم.. للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03649118
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LBCI News Lebanon
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