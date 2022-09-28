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28 أيلول 2022 - 04:31
28/09/2022 04:31:09
كتلة نواب الأرمن ستشارك في جلسة الخميس لانتخاب رئيس للجمهورية وستدرس ليلا الخيارات المتعلقة بالتصويت اذا اكتمل النصاب
كتلة نواب الأرمن ستشارك في جلسة الخميس لانتخاب رئيس للجمهورية وستدرس ليلا الخيارات المتعلقة بالتصويت اذا اكتمل النصاب
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LBCI News Lebanon
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