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28 أيلول 2022 - 04:31
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كتلة نواب الأرمن ستشارك في جلسة الخميس لانتخاب رئيس للجمهورية وستدرس ليلا الخيارات المتعلقة بالتصويت اذا اكتمل النصاب

كتلة نواب الأرمن ستشارك في جلسة الخميس لانتخاب رئيس للجمهورية وستدرس ليلا الخيارات المتعلقة بالتصويت اذا اكتمل النصاب Lebanon, news ,lbci ,أخبار ستشارك,الأرمن,نواب,كتلة,
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كتلة نواب الأرمن ستشارك في جلسة الخميس لانتخاب رئيس للجمهورية وستدرس ليلا الخيارات المتعلقة بالتصويت اذا اكتمل النصاب
Lebanon News
 
 
 
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