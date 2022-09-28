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28 أيلول 2022 - 05:50
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معلومات للـLBCI: التواصل مستمر بين القوات والكتائب وكتلة تجدد ونواب مستقلين لبلورة الموقف من كيفية التصويت في الجلسة الرئاسية الخميس مع وجود قرار بالمشاركة وينتظر أن تتبلور صورة القرار الليلة

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معلومات للـLBCI: التواصل مستمر بين القوات والكتائب وكتلة تجدد ونواب مستقلين لبلورة الموقف من كيفية التصويت في الجلسة الرئاسية الخميس مع وجود قرار بالمشاركة وينتظر أن تتبلور صورة القرار الليلة
Lebanon News
 
 
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