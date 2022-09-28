آخر الأخبار
28 أيلول 2022 - 05:50
28/09/2022 05:50:10
معلومات للـLBCI: التواصل مستمر بين القوات والكتائب وكتلة تجدد ونواب مستقلين لبلورة الموقف من كيفية التصويت في الجلسة الرئاسية الخميس مع وجود قرار بالمشاركة وينتظر أن تتبلور صورة القرار الليلة
معلومات للـLBCI: التواصل مستمر بين القوات والكتائب وكتلة تجدد ونواب مستقلين لبلورة الموقف من كيفية التصويت في الجلسة الرئاسية الخميس مع وجود قرار بالمشاركة وينتظر أن تتبلور صورة القرار الليلة
Lebanon, news ,lbci ,أخبار مستمر,التواصل,للـLBCI,معلومات,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً