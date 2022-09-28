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28 أيلول 2022 - 08:39
28/09/2022 08:39:14
حريق كبير في الأحراج على الطريق الممتد من دوار الملعب البلدي حتى جامعة العزم في طرابلس وتخوف من إمتداد النيران إلى المنازل المجاورة
حريق كبير في الأحراج على الطريق الممتد من دوار الملعب البلدي حتى جامعة العزم في طرابلس وتخوف من إمتداد النيران إلى المنازل المجاورة
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LBCI News Lebanon
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