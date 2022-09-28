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28 أيلول 2022 - 08:39
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حريق كبير في الأحراج على الطريق الممتد من دوار الملعب البلدي حتى جامعة العزم في طرابلس وتخوف من إمتداد النيران إلى المنازل المجاورة

حريق كبير في الأحراج على الطريق الممتد من دوار الملعب البلدي حتى جامعة العزم في طرابلس وتخوف من إمتداد النيران إلى المنازل المجاورة Lebanon, news ,lbci ,أخبار الأحراج,كبير,حريق,
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حريق كبير في الأحراج على الطريق الممتد من دوار الملعب البلدي حتى جامعة العزم في طرابلس وتخوف من إمتداد النيران إلى المنازل المجاورة
Lebanon News
 
 
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