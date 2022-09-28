آخر الأخبار
28 أيلول 2022 - 08:54
28/09/2022 08:54:47
أ.ف.ب. نقلًا عن وكالة إنسا: عائلة الشابة مهسا أميني تقدّم شكوى ضد المسؤولين عن توقيفها في إيران
أ.ف.ب. نقلًا عن وكالة إنسا: عائلة الشابة مهسا أميني تقدّم شكوى ضد المسؤولين عن توقيفها في إيران
Lebanon, news ,lbci ,أخبار نقلًا,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً