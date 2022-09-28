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28 أيلول 2022 - 12:52
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معلومات للـLBCI: المصرف المركزي ولجنة الرقابة على المصارف أنجزا خطة اعادة هيكلة المصارف وهي اصبحت في عهدة الحكومة لاعلان الموافقة عليها في الساعات المقبلة

معلومات للـLBCI: المصرف المركزي ولجنة الرقابة على المصارف أنجزا خطة اعادة هيكلة المصارف وهي اصبحت في عهدة الحكومة لاعلان الموافقة عليها في الساعات المقبلة Lebanon, news ,lbci ,أخبار ولجنة,المركزي,المصرف,للـLBCI,معلومات,
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معلومات للـLBCI: المصرف المركزي ولجنة الرقابة على المصارف أنجزا خطة اعادة هيكلة المصارف وهي اصبحت في عهدة الحكومة لاعلان الموافقة عليها في الساعات المقبلة
Lebanon News
 
 
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