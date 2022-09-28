آخر الأخبار
28 أيلول 2022 - 12:52
28/09/2022 12:52:00
معلومات للـLBCI: المصرف المركزي ولجنة الرقابة على المصارف أنجزا خطة اعادة هيكلة المصارف وهي اصبحت في عهدة الحكومة لاعلان الموافقة عليها في الساعات المقبلة
معلومات للـLBCI: المصرف المركزي ولجنة الرقابة على المصارف أنجزا خطة اعادة هيكلة المصارف وهي اصبحت في عهدة الحكومة لاعلان الموافقة عليها في الساعات المقبلة
Lebanon, news ,lbci ,أخبار ولجنة,المركزي,المصرف,للـLBCI,معلومات,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً