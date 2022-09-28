آخر الأخبار
28 أيلول 2022 - 15:23
28/09/2022 15:23:00
فوز فريق بيروت للسيدات بلقب بطولة الاندية العربية بكرة السلة للسنة الثالثة على التوالي بعد تحقيق انتصار صعب على فريق السموحة المصري بنتيجة 69 - 64
فوز فريق بيروت للسيدات بلقب بطولة الاندية العربية بكرة السلة للسنة الثالثة على التوالي بعد تحقيق انتصار صعب على فريق السموحة المصري بنتيجة 69 - 64
Lebanon, news ,lbci ,أخبار بلقب,للسيدات,بيروت,فريق,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً