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28 أيلول 2022 - 15:23
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فوز فريق بيروت للسيدات بلقب بطولة الاندية العربية بكرة السلة للسنة الثالثة على التوالي بعد تحقيق انتصار صعب على فريق السموحة المصري بنتيجة 69 - 64

فوز فريق بيروت للسيدات بلقب بطولة الاندية العربية بكرة السلة للسنة الثالثة على التوالي بعد تحقيق انتصار صعب على فريق السموحة المصري بنتيجة 69 - 64 Lebanon, news ,lbci ,أخبار بلقب,للسيدات,بيروت,فريق,
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فوز فريق بيروت للسيدات بلقب بطولة الاندية العربية بكرة السلة للسنة الثالثة على التوالي بعد تحقيق انتصار صعب على فريق السموحة المصري بنتيجة 69 - 64
Lebanon News
 
 
 
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