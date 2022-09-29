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29 أيلول 2022 - 01:14
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قاسم هاشم للـLBCI: الكتل النيابية أبدت استعدادها للمشاركة في الجلسة ومواقفها واضحة وصندوق الاقتراع سيكون في الوسط ومجرّد اكتمال النصاب سيعلن الرئيس بري بدء دورة الاقتراع

قاسم هاشم للـLBCI: الكتل النيابية أبدت استعدادها للمشاركة في الجلسة ومواقفها واضحة وصندوق الاقتراع سيكون في الوسط ومجرّد اكتمال النصاب سيعلن الرئيس بري بدء دورة الاقتراع Lebanon, news ,lbci ,أخبار النيابية,الكتل,للـLBCI,هاشم,قاسم,
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قاسم هاشم للـLBCI: الكتل النيابية أبدت استعدادها للمشاركة في الجلسة ومواقفها واضحة وصندوق الاقتراع سيكون في الوسط ومجرّد اكتمال النصاب سيعلن الرئيس بري بدء دورة الاقتراع
Lebanon News
 
 
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