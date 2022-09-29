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29 أيلول 2022 - 01:20
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قاسم هاشم للـLBCI: اتصالات الكتلة مع الحلفاء مستمرّة حتى لحظة الدخول الى الجلسة ولدينا توجّه معيّن يخدم الاستحقاق الرئاسيّ

قاسم هاشم للـLBCI: اتصالات الكتلة مع الحلفاء مستمرّة حتى لحظة الدخول الى الجلسة ولدينا توجّه معيّن يخدم الاستحقاق الرئاسيّ Lebanon, news ,lbci ,أخبار الكتلة,اتصالات,للـLBCI,هاشم,قاسم,
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قاسم هاشم للـLBCI: اتصالات الكتلة مع الحلفاء مستمرّة حتى لحظة الدخول الى الجلسة ولدينا توجّه معيّن يخدم الاستحقاق الرئاسيّ
Lebanon News
 
 
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