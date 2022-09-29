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29 أيلول 2022 - 01:30
29/09/2022 01:30:39
ترزيان للـLBCI: لسنا من سيُعطّل النصاب وأي شخص بإمكانه أن يُفيد البلد ولديه علاقات خارجيّة تصبّ بمصلحة الوطن نحن معه
ترزيان للـLBCI: لسنا من سيُعطّل النصاب وأي شخص بإمكانه أن يُفيد البلد ولديه علاقات خارجيّة تصبّ بمصلحة الوطن نحن معه
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LBCI News Lebanon
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