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29 أيلول 2022 - 02:16
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يزبك للـLBCI: يجب أن نتفق على مفهوم رئيس التحدي الذي يتحدّى كل ما يُهدد عودة لبنان الى الانتظام وان يرفض التعايش مع دويلة تأكل من سيادة دولته وأن يكون هو صاحب القرار

يزبك للـLBCI: يجب أن نتفق على مفهوم رئيس التحدي الذي يتحدّى كل ما يُهدد عودة لبنان الى الانتظام وان يرفض التعايش مع دويلة تأكل من سيادة دولته وأن يكون هو صاحب القرار Lebanon, news ,lbci ,أخبار نتفق,للـLBCI,يزبك,
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يزبك للـLBCI: يجب أن نتفق على مفهوم رئيس التحدي الذي يتحدّى كل ما يُهدد عودة لبنان الى الانتظام وان يرفض التعايش مع دويلة تأكل من سيادة دولته وأن يكون هو صاحب القرار
Lebanon News
 
 
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