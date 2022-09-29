يزبك للـLBCI: يجب أن نتفق على مفهوم رئيس التحدي الذي يتحدّى كل ما يُهدد عودة لبنان الى الانتظام وان يرفض التعايش مع دويلة تأكل من سيادة دولته وأن يكون هو صاحب القرار