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29 أيلول 2022 - 02:16
29/09/2022 02:16:56
يزبك للـLBCI: يجب أن نتفق على مفهوم رئيس التحدي الذي يتحدّى كل ما يُهدد عودة لبنان الى الانتظام وان يرفض التعايش مع دويلة تأكل من سيادة دولته وأن يكون هو صاحب القرار
يزبك للـLBCI: يجب أن نتفق على مفهوم رئيس التحدي الذي يتحدّى كل ما يُهدد عودة لبنان الى الانتظام وان يرفض التعايش مع دويلة تأكل من سيادة دولته وأن يكون هو صاحب القرار
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