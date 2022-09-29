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29 أيلول 2022 - 02:32
29/09/2022 02:32:17
آلان عون للـLBCI: لم يحصل اتفاق مع كتل معيّنة بما فيها الأقرب الينا على أي مرشّح ولهذا السبب اتخذنا خيار الورقة البيضاء
آلان عون للـLBCI: لم يحصل اتفاق مع كتل معيّنة بما فيها الأقرب الينا على أي مرشّح ولهذا السبب اتخذنا خيار الورقة البيضاء
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