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29 أيلول 2022 - 02:32
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آلان عون للـLBCI: لم يحصل اتفاق مع كتل معيّنة بما فيها الأقرب الينا على أي مرشّح ولهذا السبب اتخذنا خيار الورقة البيضاء

آلان عون للـLBCI: لم يحصل اتفاق مع كتل معيّنة بما فيها الأقرب الينا على أي مرشّح ولهذا السبب اتخذنا خيار الورقة البيضاء Lebanon, news ,lbci ,أخبار يحصل,للـLBCI,آلان,
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آلان عون للـLBCI: لم يحصل اتفاق مع كتل معيّنة بما فيها الأقرب الينا على أي مرشّح ولهذا السبب اتخذنا خيار الورقة البيضاء
Lebanon News
 
 
 
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