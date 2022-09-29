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29 أيلول 2022 - 04:48
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نتائج التصويت في الدورة الأولى من جلسة انتخاب رئيس للجمهورية: ميشال معوض 36 صوتاً ورقة بيضاء 63 صوتاً سليم إده 11 صوتاً مهسا أميني صوت واحد لبنان 10 أصوات ونهج رشيد كرامي صوت واحد

نتائج التصويت في الدورة الأولى من جلسة انتخاب رئيس للجمهورية: ميشال معوض 36 صوتاً ورقة بيضاء 63 صوتاً سليم إده 11 صوتاً مهسا أميني صوت واحد لبنان 10 أصوات ونهج رشيد كرامي صوت واحد Lebanon, news ,lbci ,أخبار الدورة,التصويت,نتائج,
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نتائج التصويت في الدورة الأولى من جلسة انتخاب رئيس للجمهورية: ميشال معوض 36 صوتاً ورقة بيضاء 63 صوتاً سليم إده 11 صوتاً مهسا أميني صوت واحد لبنان 10 أصوات ونهج رشيد كرامي صوت واحد
Lebanon News
 
 
 
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