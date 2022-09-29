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29 أيلول 2022 - 04:48
29/09/2022 04:48:08
نتائج التصويت في الدورة الأولى من جلسة انتخاب رئيس للجمهورية: ميشال معوض 36 صوتاً ورقة بيضاء 63 صوتاً سليم إده 11 صوتاً مهسا أميني صوت واحد لبنان 10 أصوات ونهج رشيد كرامي صوت واحد
نتائج التصويت في الدورة الأولى من جلسة انتخاب رئيس للجمهورية: ميشال معوض 36 صوتاً ورقة بيضاء 63 صوتاً سليم إده 11 صوتاً مهسا أميني صوت واحد لبنان 10 أصوات ونهج رشيد كرامي صوت واحد
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