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29 أيلول 2022 - 05:03
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عدوان: الجلسة اليوم أكّدت أنه في وقت المنظومة "مضعضعة" جلّ ما تمكّنت القيام به هو وضع أوراق بيضاء وقد صوّتنا لميشال معوّض وأدعوا أفرقاء المعارضة لنتوحّد كمعارضة لكي نصل الى مرشح موحد

عدوان: الجلسة اليوم أكّدت أنه في وقت المنظومة "مضعضعة" جلّ ما تمكّنت القيام به هو وضع أوراق بيضاء وقد صوّتنا لميشال معوّض وأدعوا أفرقاء المعارضة لنتوحّد كمعارضة لكي نصل الى مرشح موحد Lebanon, news ,lbci ,أخبار أكّدت,الجلسة,عدوان,
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عدوان: الجلسة اليوم أكّدت أنه في وقت المنظومة &quot;مضعضعة&quot; جلّ ما تمكّنت القيام به هو وضع أوراق بيضاء وقد صوّتنا لميشال معوّض وأدعوا أفرقاء المعارضة لنتوحّد كمعارضة لكي نصل الى مرشح موحد
Lebanon News
 
 
 
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