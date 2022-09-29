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29 أيلول 2022 - 05:17
29/09/2022 05:17:08
بلال الحشيمي للـLBCI: صوتي كان لميشال معوّض ونحن بحاجة الى رئيس ولا نحتاج الى تمديد الازمة لان الناس لا تحمل
بلال الحشيمي للـLBCI: صوتي كان لميشال معوّض ونحن بحاجة الى رئيس ولا نحتاج الى تمديد الازمة لان الناس لا تحمل
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